Луганчанам забороняють користуватися електричними обігрівачами

Задля зменшення навантаження на електросистему в окупованому Луганську місцевим жителям заборонили користуватися електричними обігрівачами. Про це повідомляє прес-центр ТОВ «Торговий дім «Нафтопродукт», передає replyua.net.
«У зв’язку з початковими зниженнями температури в регіоні почалися збільшуватися випадки використання електричних обігрівачів, які створюють навантаження на систему електропостачання. Це спричинило декілька аварій», - зазначили у повідомленні. Згідно з словами керівників компанії, системи проектувалися без врахування навантажень з метою опалення. Деяка частина системи під час бойових дій була пошкоджена. Під час використання електрообігрівачів навантаження на працююче обладнання сильно зростає і швидше виводить його з ладу.
«Всім без винятку потрібно відмовитися від використання електричних обігрівачів, оскільки це може поставити під загрозу вихід з робочого стану систем, які забезпечують електроенергією соціальні та життєво необхідні об’єкти. Наразі потрібно поставитися до цього з розумінням», - наголосили в інформаційному листі. В той самий час Луганське підприємство «Теплокомуненерго» закликає мешканців міста не зливати воду з систем опалення для власних потреб.
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