Справу Кулика передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України передала обвинувальний акт проти військового прокурора сил АТО Кулика Костянтина до суду для подальшого опрацювання. Про це сьогодні, 24-го жовтня, інформує прес-центр Національного антикорупційного бюро, передає replyua.net.
«Для виконання статті 293 Кримінально-процесуального кодексу України представники САП передали до суду акт звинувачення з відповідними додатками проти військового прокурора АТО Кулика Костянтина, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів», - зазначається у інформаційному листі. також 21-го жовтня було вручено відповідний акт самому Кулику в приміщенні Національного антикорупційного бюро.
Як зазначалося раніше, 7-го жовтня поточного року слідчі Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування кримінальної справи щодо незаконного збагачення військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика. Тоді адвокати Кулика отримали доступ для ознайомлення з матеріалами обвинувачення. Нагадуємо, що НАБУ займається справою Кулика ще з минулої зими. Причиною для підозри стали дорогі квартири та автомобілі у його родини.
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