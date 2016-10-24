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Справу Кулика передали до суду

Справу Кулика передали до суду
Спеціалізована антикорупційна прокуратура України передала обвинувальний акт проти військового прокурора сил АТО Кулика Костянтина до суду для подальшого опрацювання. Про це сьогодні, 24-го жовтня, інформує прес-центр Національного антикорупційного бюро, передає replyua.net.

«Для виконання статті 293 Кримінально-процесуального кодексу України представники САП передали до суду акт звинувачення з відповідними додатками проти військового прокурора АТО Кулика Костянтина, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів», - зазначається у інформаційному листі. також 21-го жовтня було вручено відповідний акт самому Кулику в приміщенні Національного антикорупційного бюро.

Як зазначалося раніше, 7-го жовтня поточного року слідчі Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування кримінальної справи щодо незаконного збагачення військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика. Тоді адвокати Кулика отримали доступ для ознайомлення з матеріалами обвинувачення. Нагадуємо, що НАБУ займається справою Кулика ще з минулої зими. Причиною для підозри стали дорогі квартири та автомобілі у його родини.

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