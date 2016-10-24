В Украине резко дорожает еще один продукт

От свинины и говядины многие украинцы отказались еще в прошлом году, однако теперь придется внести в список деликатесов и курятину. Как передает replyua.net со ссылкой на данные Госстата, за последние три недели мясо кур подорожало почти на тридцать процентов, причем цены взлетели и на свежий продукт, и на полуфабрикаты.
По состоянию на прошедшие выходные за килограмм куриное филе продавцы просили около 80 гривен, и, по сути, теперь дешевле филе курицы будет обходиться даже свинина, поскольку в некоторых городах килограмм этого мяса стоит 70-75 гривен, и, естественно, украинцы отдадут предпочтение свинине, которая всегда стоила дороже курятины. Впрочем, эксперты нашли на рынках «дешевизну». Некоторые продавцы пока еще предлагают куриные крылышки «всего» по 35 гривен за кило.
В некоторых магазинах и на рынке еще можно купить окорочка по невысокой стоимости – 37-39 гривен за кило. Однако и это мясо уже успело подорожать на 15 процентов. Производители утверждают, что подорожание курятины связано с резким сокращением поголовья в фермерских хозяйствах.
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