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Чому українці хочуть виїхати з України?

Чому українці хочуть виїхати з України?
За результатами проведеного опитування стало відомо, що 30 відсотків українців хотіли б покинути Україну назавжди, близько 64 відсотків – скоріше не хотіли б, ніж хотіли, 40% заявили, що їхнє бажання – отримати роботу за кордоном. Таке опитування провели представники соціологічної групи «Рейтинг» у вересні поточного року, передає replyua.net.

Згідно з результатами соцопитування, переважна кількість українців центральних та західних регіонів хочуть виїхати за межі України для постійного проживання чи хоча б роботи на декілька місяців. Серед цих опитаних переважна кількість людей з вищою освітою та рівень доходів яких більше середнього. 53% громадян бажають покинути Україну через бажання жити в кращих соціальних та політичних умовах. З метою забезпечити краще майбутнє своїм дітям з України хоче виїхати 41%. Через причину гідної роботи в Україні 32% громадян хочуть поїхати на заробітки до Європи.

Серед опитаних, у яких є діти до 16-ти років, головна мета виїзду закордон – забезпечити гідне майбутнє своїм дітям (52%). Серед інших причин люди називають неякісну медицину, погані умови для ведення бізнесу, недостатні умови для самореалізації та постійний страх перед майбутнім.

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