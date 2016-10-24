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Поліція: Горілчаний завод на Харківщині виготовляв злоякісну горілку

Поліція: Горілчаний завод на Харківщині виготовляв злоякісну горілку
Представники фіскальної служби разом з посадовими особами Харківського горілчаного заводу створили злочинну схему, за якою вони виготовляли злоякісний алкоголь, від якого травилися та помирали люди. Про це сьогодні, 24-го жовтня, з’явилося повідомлення на офіційному веб-сайті Національної поліції, передає replyua.net.

У інформаційному листі зазначається, що на вищезазначеному заводі виготовлялася лікеро-горілчана продукція, яка не проходила через облік. Потім на пляшки з підробленою продукцією клеїли акцизні марки, які числилися як знищені, а не застосовані. «Відповідно до законів України, акти щодо знищення невикористаних акцизних марок складають у Державній фіскальній службі. Також для того, щоб ще краще замаскувати підробку, зверху марки акцизного податку клеїли додаткову «наліпку», - додали у повідомленні.

Згідно з повідомленням, готова продукція продавалась на ринок Донецької області. Наразі за даним фактом порушено кримінальну справу, було проведено 13 обшуків на території двох областей. Правоохоронні органи конфіскували майже 600 тисяч пляшок, загальна вартість яких перевищує 30 мільйонів гривень. В той самий час поліція вилучила готівку в загальній кількості близько 1-го мільйона.

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