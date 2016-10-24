СБУ затримала адвоката Онищенка

Захисника народного депутата від парламентської фракції «Воля народу» Онищенка Олександра Андрія Циганкова правоохоронні органи затримали в аеропорту «Бориспіль». Про це сьогодні, 24-го жовтня, повідомила його колега та партнер Пліса Наталія, передає replyua.net.
«Нещодавно відразу після прибуття до аеропорту «Бориспіль» спецпідрозділ СБУ без ніяких конкретних пояснень затримав адвоката Андрія Циганкова. Вони «запропонували» йому поїхати з ними до провулку Аскольдів для бесіди. Все б нічого, але дуже вражаючою була кількість представників правоохоронних органів, - їх було приблизно 10 осіб», - зазначила вона у повідомленні.
«Наразі про це був проінформований адвокат Рябенко. Він вже в дорозі. Я також збираюся і буду їхати. Наразі нічого конкретного сказати не можна, робити якісь висновки дуже рано. Але в той самий час є головне припущення – це пов’язано з професійною діяльністю Циганкова», - зауважила Пліса. Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України вже проводило обшуки на робочому місці адвоката Андрія Циганкова, який займається справою депутата-втікача Олександра Онищенка. Наразі більше ніякі деталі обставин невідомі.
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