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Майно Луценка записане на працівника його дружини - Лещенко

Майно Луценка записане на працівника його дружини - Лещенко
Народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Лещенко Сергій заявив, що генеральний прокурор України Юрій Луценко має у своїх володіннях великий будинок прямо в центрі Києва, але цей будинок оформлений на бухгалтерку його дружини, депутата ВРУ Ірини Луценко. Про це він розповів під час розмови з кореспондентами «5 каналу», коментуючи резонансний скандал щодо придбання ним квартири в столиці, передає replyua.net.

«Якщо б у мене на меті було приховувати своє майно, то я б це робив, як це роблять багато відомих Україні людей: президенти, депутати, міністри. Вони записують своє майно на когось іншого, чи на офшорні підприємства. Також можна оформити своє майно на бухгалтера, як це зробив наш генпрокурор», - каже Лещенко.

«Чому я мав щось приховувати взагалі? Якщо я купив собі квартиру за чесно зароблені кошти. І в цьому випадку закон на моєму боці. Саме так і робиться в нормальних розвинутих країнах, де люди своє майно записують на себе. І насправді я радий, що українці змогли побачити у всьому цьому чесність і не корумпованість. НАБУ мене настільки ретельно перевіряли, як нікого», - наголосив він. Лещенко зазначив, що він задоволений висновками слідства і заявив, що не збирається дурити державу, на відміну від деяких.

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