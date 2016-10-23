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В 2017 году в украинской медицине произойдут серьезные изменения

В 2017 году в украинской медицине произойдут серьезные изменения
С начала следующего года всех украинцев ожидают сюрпризы в сфере медицины и здравоохранения. Как сообщает replyua.net, об этом заявила Ульяна Супрун в интервью Новому времени.

По словам министра здравоохранения, главным новшеством является то, что со следующего года терапевты, педиатры, а также семейные врачи будут заключать со своими пациентами контракты сроком на один год. Министр отметила, что медики будут получать зарплату только за каждого реального пациента, который подписывает контракт и наблюдается у специалиста в течение одного года. Также Супрун объяснила, что теперь пациент сможет самостоятельно выбрать специалиста, причем даже не по месту проживания. Кроме того, после окончания срока действия контракта пациент может найти другого специалиста, если выбранный ранее врач чем-то его не устраивает.

«К пациентам будет привязан доход врачей, поэтому у них появится стимул работать лучше, ведь, чем больше пациентов, тем выше доход», заявила министр. Помимо этого, со следующего года в Украине будет работать программа по реимбурсации препаратов – гражданам будут возмещать расходы на приобретение лекарств от астмы, диабета и заболеваний сердца и сосудов.

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