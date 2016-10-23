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Китайцы безвозмездно предоставили Украине машины «скорой помощи»

Китайцы безвозмездно предоставили Украине машины «скорой помощи»
Китайское правительство абсолютно бесплатно предоставило Украине пятьдесят автомобилей «скорой помощи», передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и экономического развития.

В сообщении Министерства говорится о том, что договор между двумя государствами был подписан в пятницу, 21 октября. Договор подписали Ду Вей, посол Китая в Украине, и Степан Кубив, министр экономического развития и торговли. В межправительственном сообщении отмечается, что Китай совершенно бесплатно предоставит украинской стороне 50 карет «скорой помощи». Кроме того, каждый автомобиль будет полностью укомплектован всем необходимым медицинским оборудованием. Общая стоимость автомобилей вместе с оборудованием превышает 3 миллиона 700 тысяч долларов (25 миллионов китайских юаней).

Также в сообщении говорится о том, что получателем машин «скорой помощи» станет Минздрав Украины. Автомобили «скорой помощи» будут приняты в эксплуатацию уже до конца текущего года. Напомним, что недавно в Международном выставочном центре Киева был также представлен новейший автомобиль, предназначенный для оказания экстренной медицинской помощи.

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