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Аваков: уровень преступности в Украине продолжит расти

Аваков: уровень преступности в Украине продолжит расти
В ближайшие полтора года уровень преступности в Украине возрастет, информирует replyua.net со ссылкой на РБК-Украина. Такое заявление сегодня прозвучало на совещании коллегии МВД от Арсена Авакова.

По словам главы МВД Украины, главным фактором нестабильности в стране станет «закон Савченко», из-за которого на свободу могут выйти около 50 тысяч заключенных. Аваков подчеркнул, что недавно Национальная полиция привела новые данные – в этом году были освобождены восемь с половиной тысяч заключенных, и десять процентов из них совершили самые тяжкие преступления – грабежи, убийства или разбойные нападения. «У закона нет обратной силы, и в ближайшие месяцы мы, к сожалению, будем иметь высокий всплеск преступности, связанные с тем, что преступников буду выпускать на свободу», отметил Аваков.

Кроме того, по мнению Арсена Авакова, уровень преступности будет расти из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса – оккупация этих регионов привела к массовой миграции, которая влечет за собой серьезные последствия, особенно в тех регионах, куда приехали мигранты.

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