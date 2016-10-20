Шаровары, Шевченко, Кличко, Чернобыль сделали из Украины бедную наймычку – политолог

Каким должен быть имидж Украины, чтобы перестать ассоциироваться во всем мире только лишь с шароварами и Шевченком? Об этом в эфире «Громадського радио» рассказал политолог Евгений Магда, передает replyua.net.
За последние два года буквально все перевернулось с ног на голову, произошло очень много событий, после которых Украина должна по-другому выстраивать свой имидж, учитывая факт российской агрессии.
«Мы должны понять: если Украина позиционирует себя как проблему, служанку, героиню классической украинской литературы 19 века, то мы можем рассчитывать только на несколько копеек из кармана богатого господина, который мимо проходит и смотрит на бедную попрошайку. Мы должны показать, что Украина – это не оболочка, а одна из крупнейших стран Европы, не мене перспективных, чем десятки других стран. В течение длительного времени весь наш потенциал шел в шаровары, Шевченко, Кличко, Чернобыль. Это стало своеобразным клише», – считает Евгений Магда.
По его словам, концепта «Украина – непокоренная нация» довольно перспективный. «Я думаю, что он не только перспективный, но и реалистичный. Российская агрессия, несмотря на весь ее трагический характер для Украины, создала условия для формирования украинской политической нации. Надо понимать, что украинская политическая нация в 21 веке не может быть сформирована на основе интегрального национализма. Эти идеи были, эти идеи могут пользоваться определенной популярностью, но на каждую идею есть свое время. Как по мне, интегральный национализм, как и многие другие идеологические течения, был присущи первой половине 20 века. Сейчас надо думать современными категориями. Мы должны показать портрет современной успешной страны, которая переживает определенные сложности», – отметил политолог.
Евгений Магда отмечает, что пока Украина напоминает заброшенный дом в престижном квартале. В его хозяев, возможно, не хватает денег для того, чтобы отремонтировать электрические сети, канализацию и обеспечить нормальный интернет. Но это не повод разрушать дом или разменять на более мелкие квартиры. У нас есть выгодное географическое положение, выгодные природные условия. Другое дело, что этим надо правильно воспользоваться. Идея успешной страны, которая является пространством для различных возможностей. Тот, кто не хочет создавать имидж собственного государства, будет вынужден опровергать различные фейки. «У меня есть ощущение, что министерство информационной политики сосредоточилось на строительстве телевизионной вышки на горе Карачун, хотя есть другие способы донесения информации на временно оккупированных украинские территории, кроме телевидения. Украинский народ неоднократно доказывал, что он более взрослый, чем наши политики. Каждый из нас должен осознать, что он может быть послом украинского имиджа. Надо научиться говорить между различными регионами Украины, найти те вещи, которые объединяют. У нас ведь много людей никогда не выбиралось за пределы своей области. Нам также нужно научиться говорить с нашими соседями и формулировать национальные интересы на политическом уровне», – подытожил эксперт.
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