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Данилюк: пенсионный возраст повысят без требования МВФ

Данилюк: пенсионный возраст повысят без требования МВФ
Министерство финансов может повысить пенсионный возраст в Украине из-за пенсионной реформы, и это будет сделано даже несмотря на то, что МВФ не выдвигал таких требований. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ, сегодня об этом заявил Александр Данилюк.

По словам министра финансов, он не исключает повышения пенсионного возраста в рамках предстоящих реформ, и он обращает внимание всех украинцев на то, что такое требование к Киеву в рамках программы сотрудничества Международный валютный фонд никогда не выдвигал. «Пенсионная реформа Украине необходима, и нам нет нужды ссылаться на МВФ или еще на кого-то, чтобы повысить пенсионный возраст, поскольку это необходимо для всех украинцев», подчеркнул министр финансов. Также он отметил, что реформа пенсионной системы будет обширной, и она не сводится только к повышению пенсионного возраста.

«Украинцам жить и работать в Украине, потом им получать пенсии, и мы должны менять систему для того, чтобы старость была достойной», отметил Данилюк. Кроме того, он добавил, что кредитор ждет от Украины четкого ответа на эти вопросы.

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