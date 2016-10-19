Данилюк прокоментував заяву Мінфіну Росії про "борг Януковича"

Ставлення України до боргу Російської Федерації в розмірі 3 мільярди доларів США виражено в судовому процесі, який наразі проходить в Лондоні. Про це заявляє міністр фінансів України Олександр Данилюк, повідомляє прес-центр Кабінету міністрів, передає replyua.net.
«Російська Федерація не змінна у своїх вчинках. Її представники продовжують дивувати різноманіттям своїх заяв, намагаючись досягнути власних бажань. Вчора голова Міністерства фінансів Росії Силуанов Антон в черговий раз підтвердив тверду позицію РФ щодо розцінювання «російських єврооблігацій» в якості суверенного двостороннього боргу», - зазначив він.
Данилюк зауважив, що така позиція прямо суперечить тому, що заявляє довірена особа Російської Федерації за її ж вказівкою у судовому процесі, який проходить в Англії. «Не зважаючи на колорит заяв Росії, Україна має свою чітку позицію в цьому питанні. В той самий час ми також чітко дотримуємося принципів добросовісності перед МВФ», - передає слова міністра прес-центр уряду. Як повідомлялося, 17-го лютого російська сторона звернулася з позовом до Високого суду Лондона стосовно стягнення боргу з України в розмірі 3 мільярдів доларів. Влада України оголосила мораторій на повернення боргів РФ.
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