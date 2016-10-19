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Необхідно створити ветеринарну поліцію - Кутовий

Необхідно створити ветеринарну поліцію - Кутовий
Міністерство аграрної політики та продовольства збирається створити ветеринарну поліцію. Про це у себе на Фейсбуці повідомив голова Міністерства аграрної політики Кутовий Тарас, інформує replyua.net.

«Варто нагадати, що наше міністерство готує проект закону про створення ветеринарної поліції. Подібна поліція існує в Італії. Тільки наш законопроект буде готовий, ми його будемо подавати до Верховної Ради як першочерговий на розгляд», - заявив він. В той самий час він зазначив, що відбулося позачергове засідання комісії з питань залучення представників галузі та профільних організацій, під час якого було обговорено деякі додаткові заходи про запобігання поширення африканської чуми в свиней.

Під час зустрічі було вирішено сформувати мобільні групи з поліцейських та ветеринарів, які будуть безперешкодно заходити до подвір’я та перевіряти машини на постах. Також планується залучити мобільні «крематорії» для швидкого спалювання зараженої свинини з метою запобігання розповсюдження хвороби. Водночас вирішується питання грошової компенсації потерпілим господарям від наслідок африканської чуми. Законопроект планують зареєструвати в парламенті найближчим часом.

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