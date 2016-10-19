КС починає займатися поданням Порошенка щодо питання конституційності позбавлення Януковича звання президента

Конституційний суд України розпочав розгляд подання щодо конституційності закону, який позбавив колишнього главу держави Віктора Януковича звання президента. Про це сьогодні, 19-го жовтня, розповідає представник агентства «УП» з судової зали, передає replyua.net.
Засідання суду почалося рівно о 10:00 у письмовій формі. Доповідь зачитувала суддя Шаптала Наталія. Ініціатором цього «розслідування» став чинний президент України Петро Порошенко. За його словами, Верховна Рада порушила Конституцію України за частиною 3 статті 105. У даній статті передбачено, що звання президента закріплюється за колишніми главами держави на все життя, і позбавляється лише у тому випадку, якщо президента було усунуто з посади під час імпічменту.
Також Порошенко переконаний, що таке рішення парламенту не несе у собі нормативного змісту. Під час доповіді в КС суддя зазначила, що суд отримав висновки експертів, і вони діляться на три основні категорії. Про це пише видання «УНІАН». За словами суді, є перша група вчених, які визнають даний закон повністю не конституційним. Інші вважають, що в деяких моментах цього закону ВРУ перевищила своє повноваження, але зважаючи на те, що ситуація, яка сталася у випадку Януковича унікальна, і не передбачена ні законами ні Конституцією, і саме тому рішення Верховної Ради було законним. Треті кажуть, що це не компетенція Ради, але водночас дане рішення має політичний зміст і не підлягає розгляду КС.
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