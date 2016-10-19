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Бывшая жена Моторолы рассказала о его «военном» прошлом

Бывшая жена Моторолы рассказала о его «военном» прошлом
Виктория Кондрашова, бывшая жена Моторолы, рассказала российскому изданию Life, как Павлов жил в России. По сообщениям replyua.net, Кондрашова отметила, что до того, как уехать на Донбасс, Моторола планировал отправиться в Осетию.

«Павлов был воякой по жизни. Когда я была беременной, мы с ним жили в Саратовской станице, и я поехала в гости к матери. Срок был уже большой, меня положили в больницу, и как раз в это время в Осетии начиналась война, и он туда очень рвался, но я не дала уехать. Когда начались военные действия на Донбассе, я уже не могла его удержать», заявила Кондрашова. По ее словам, на Донбасс он сбежал, когда у нее была ночная смена, и больше она его не видела, а о том, что Моторола снова женился, она узнала из новостей.

Бывшая супруга отметила, что с Павловым созванивались, но о его смерти она узнала от корреспондентов. Кондрашова заявила, что поедет на похороны вместе с сыном. Напомним, что Моторолу убили 16 октября в подъезде его дома в Донецке – взорвали лифт. Погиб сам Павлов, а также его охранник. В «ДНР» в смерти боевики обвинили украинскую сторону.

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