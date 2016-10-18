«Мотор Сич» представил новый вертолет

Сотрудники конструкторского бюро «Луч» и компании «Мотор Сич» разработали новый ударный вертолет на базе Ми-8 – Ми-8МСБ-В с противотанковыми ракетами РК-2В. Как передает replyua.net cо ссылкой на «Военный информатор», новый образец техники был презентован на выставке «Оружие и безопасность», прошедшей в Киеве.
Ударный комплекс будет использоваться для поражения подвижных и неподвижных бронированных вражеских целей. Разработчики подчеркнули, что потенциальными объектами для нового комплекса также могут стать малоразмерные цели вроде танков в окопах, долговременной огневой точки, вертолета противника. В составе нового варианта Ми-8 будут ракеты РК-2В в транспортнопусковых контейнерах, и их будут закреплять на пусковых устройствах.
Кроме того, вертолет будет оснащен оптико-электронным модулем ПМ-ЛКТ «Спектр», и его установят прямо спереди кабины. В кабине пилотов появится еще одно новое устройство – джойстик, а также кабину оснастят блоком управления, ракетным вооружением и дисплеем. Масса ракеты достигает 43 килограммов, дальность действия комплекса доходит до семи тысяч метров.
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