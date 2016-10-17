Україна ввійшла в список лідерів ще одного антирейтингу

Згідно з результатами проведеного дослідження,середньостатистичний український громадянин, враховуючи немовлят та пенсіонерів, щорічно випиває приблизно 20 літрів чистого алкоголю. Як повідомляє replyua.net, таким чином Україна стала одним із лідерів ще одного світового антирейтингу.
Через алкоголь в Україні фіксується велика кількість випадків отруєння та психозів. Кожного року близько 100 тисяч українцям діагностують алкогольну залежність, пише Research & Branding Group. Експерти також зазначили, що до основних чинників, які сприяють розвитку алкогольної залежності себе українців належать низький рівень життя, поганий соціальний розвиток, достатньо низькі ціни на алкоголь та дуже низький рівень контролю за його споживанням. Також експерти зазначають, що українці досить депресивні люди, яким не вистачає позитивних емоцій.
В той самий час, згідно з результатами опитування, ¼ українців ніколи у своєму житті не вживали алкоголю, та не роблять це на даний момент свого життя. Інші опитувані наразі вживають, або колись вживали алкогольна напої. Приблизно 49% громадян України вперше спробували алкоголь у віці від 16 до 18 років. Водночас кожен шостий вперше «випив» у віці до 15 років.
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