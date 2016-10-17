20 жовтня ВРУ має зайнятися бюджетом на 2017 рік - Парубій

Верховна Рада України збирається розглянути проект держбюджету на наступний рік вже в першому читанні в наступний четвер. Про це сьогодні, 17-го жовтня, під час засідання Погоджувальної ради розповів голова ВРУ Парубій Андрій, повідомляє replyua.net.
«Відповідно до регламенту парламент не пізніше 20-го жовтня має розглянути питання державного бюджету на наступний рік у першому читанні. У мене була розмова з прем’єром. Нам у четвер потрібно буде виконати цю роботу», - зазначив він. Спікер також звернувся до керівників фракцій з проханням обговорити можливість внесення змін до регламенту, які будуть необхідними для реформування Верховної Ради.
«На протязі минулого засідання Ради ми так і не змогли дійти до спільної згоди. Мені хотілося б,щоб це питання не залежувалося дуже довго, і ми могли повернутися до його розгляду вже в першому читанні», - каже Парубій. Спікер також заявив, що планує нанести візити на засідання фракцій у понеділок, щоб більш конкретно визначитися у цьому питанні, і щоб вже під час засідання була якась чіткість і зрозумілість. Свій робочий тиждень парламент має почати з розгляду ряду проблем житлово-комунальної сфери, зокрема питаннями тарифів.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter