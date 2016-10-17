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У справі "чорної бухгалтерії" САП має три проекти підозр дуже відомим особам

У справі "чорної бухгалтерії" САП має три проекти підозр дуже відомим особам
У справі так званої «чорної бухгалтерії» партії Януковича Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала проекти підозр трьом досить відомим особам. Про це голова САП Холодницький Назар розповів представникам «УН», передає replyua.net.

«Всі три проекти ґрунтуються на отриманих доказах. Проте, нажаль, їх не достатньо для того, щоб ці проекти переросли у повноцінні підозри. Наразі це залишається просто текстом. Можу сказати лише те, що це дуже відомі люди, які на сьогоднішній день знаходяться на території України», - розповів прокурор. Він також зазначив, що наразі не може розголошувати імена цих осіб у зв’язку з інтересами слідства. В той самий час Холодницький зауважив, що на сьогоднішній день можна було б в даній справі просунутися далі, якби експерти виконували свою роботу дещо швидше, не так повільно, як вони це роблять.

«Спеціалісти на самому початку мали не аби який ентузіазм. Проте через деякий час вони зупинилися. Оголошувати підозру тільки з результатів експертизи – неприпустимо. Необхідно кваліфікувати злочин за якоюсь статтею. Для того, щоб зібрати необхідні докази, потрібно відновити повну картину того, що відбувалося», - каже Холодницький. «Коли людину отримує щомісячно по 6 тисяч гривень і мешкає на віллі, то з’являються деякі питання. І саме ці матеріали («чорна бухгалтерія») може стати ключем до розгадки», - наголосив глава САП.

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У справі "чорної бухгалтерії" САП має три проекти підозр дуже відомим особам

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