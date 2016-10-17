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Романенко: Моторолы, Гиви и остальные больше не в интересах Кремля

Романенко: Моторолы, Гиви и остальные больше не в интересах Кремля
Полевые командиры Донбасса больше не интересуют Кремль, однако сами они заинтересованы в ведении войны, потому что она дает им силы.

Как передает replyua.net, об этом написал политический эксперт Юрий Романенко на своей странице в Фейсбуке. Он прокомментировал вчерашнее убийство Моторолы и отметил, что любой полевой командир рано или поздно исчезнет. «Такова аксиома, поскольку полевые командиры сильно мешают закрывать вопросы более сильным игрокам на арене, и командиры заинтересованы в войне только по одной причине – она дает им силы. Захарченко, Гиви, Моторолы и все остальные больше не отвечают требованиям и интересам Кремля, а тому очень нужно избавиться от санкций. Сами русские отправляют на тот свет весь этот сброд, и Моторола уже сделал свое дело, поэтому должен был уйти», пишет Романенко.

Напомним, что первые сообщения о ликвидации Павлова появились в сети вчера вечером, чуть позже смерть боевика подтвердили «власти террористической ДНР». Кроме того, сегодня Захарченко заявил, что якобы знает, кто был заказчиком убийства, но пока не будет афишировать эту информацию.

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