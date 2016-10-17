Романенко: Моторолы, Гиви и остальные больше не в интересах Кремля



Полевые командиры Донбасса больше не интересуют Кремль, однако сами они заинтересованы в ведении войны, потому что она дает им силы.



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Напомним, что первые сообщения о ликвидации Павлова появились в сети вчера вечером, чуть позже смерть боевика подтвердили «власти террористической ДНР». Кроме того, сегодня Захарченко заявил, что якобы знает, кто был заказчиком убийства, но пока не будет афишировать эту информацию.



Горячая тема: Цаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Полевые командиры Донбасса больше не интересуют Кремль, однако сами они заинтересованы в ведении войны, потому что она дает им силы.Как передает replyua.net , об этом написал политический эксперт Юрий Романенко на своей странице в Фейсбуке. Он прокомментировал вчерашнее убийство Моторолы и отметил, что любой полевой командир рано или поздно исчезнет. «Такова аксиома, поскольку полевые командиры сильно мешают закрывать вопросы более сильным игрокам на арене, и командиры заинтересованы в войне только по одной причине – она дает им силы. Захарченко , Гиви, Моторолы и все остальные больше не отвечают требованиям и интересам Кремля, а тому очень нужно избавиться от санкций. Сами русские отправляют на тот свет весь этот сброд, и Моторола уже сделал свое дело, поэтому должен был уйти», пишет Романенко.Напомним, что первые сообщения о ликвидации Павлова появились в сети вчера вечером, чуть позже смерть боевика подтвердили «власти террористической ДНР». Кроме того, сегодня Захарченко заявил, что якобы знает, кто был заказчиком убийства, но пока не будет афишировать эту информацию.