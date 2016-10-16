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Разыскиваемый СБУ российский актер Пореченков снимается в одесском сериале

Разыскиваемый СБУ российский актер Пореченков снимается в одесском сериале
Сайт «15 миту» сообщает, что сегодня стало известно о местонахождении скандального российского актера Михаила Пореченкова, осенью 2014 года помогавшего террористам Донбасса обстреливать украинских военных в Донецком аэропорту. Как известно, он уже два года находится в розыске, объявленном Службой безопасности Украины – об этом передает replyua.net.

На странице «Первого городского» телеканала Одессы в facebook сегодня появилось сообщение о том, что Пореченков, ярый поклонник «русского мира», в данный момент находится в аннексированном РФ Крыму, где ведутся съемки сериала «Мурка» о криминальном мире Одессы. Съемки организованы «Первым телеканалом» России. Одесский телеканал пишет, что сериал имеет вполне заурядный набор элементов, стандартный для российского кино – в центре сюжета бандиты Одессы времен НЭПа, в городе беспредел, алкоголизм, наркомания, проституция, азартные игры и бандитизм, всем этим промышляющий. Пореченков в этом сериале играет главаря «Апостолов» - спасителей, пришедших на помощь в край замученным беспеделом жителям Одессы. Премьера сериала должна состояться в конце текущего года.

Как объяснил Одесский телеканал, конечно же, съемки сериала ведутся не в Одессе – все сцены снимают в оккупированном РФ Крыму.

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