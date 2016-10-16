У справі вбивства Шеремета є прогрес – нардеп

Народний депутат від «Народного Фронту» Антон Геращенко повідомив, що у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета є певний прогрес, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Цензор.нет».
Так, Геращенко наголосив, що він спілкувався з правоохоронцями, як займаються цим кримінальним провадженням. За результатами цих розмов у нього склалося враження, що у розслідуванні спостерігається прогрес і є гарні шанси на розкриття цього злочину. Нардеп порівняв цей інцидент із вбивством Георгія Гонгадзе – за його словами, навіть цю надзвичайно важку справу було доведено до кінця і організаторів та виконавців притягнено до кримінальної відповідальності.
Крім того, Геращенко вважає, що «кінці» варто шукати в Росії. Так, як зазначив політик, його власна думка з приводу вбивства Шеремета і його власна версія полягають в тому, що замовники знаходяться на території Російської Федерації. За словами нардепа, «старі» взаємовідносини журналіста, які він мав ще в Москві, і потягли за собою його загибель. Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув двадцятого липня поточного року внаслідок вибуху його автомобіля. Основною версією слідчих у цій справі вважають вбивство на замовлення.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter