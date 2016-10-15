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Дружину київського підприємця, за яку вимагали викуп, правоохоронці повернули додому

Дружину київського підприємця, за яку вимагали викуп, правоохоронці повернули додому
Представники Служби безпеки України разом з Національною поліцією звільнили з полону дружину київського підприємця, яку для отримання грошової винагороди викрали учасники злочинної організації. Про це сьогодні, 15-го жовтня, повідомили у прес-центрі СБУ, передає replyua.net.

Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що злочинці викрали жінку просто під її власним будинком, після чого відвезли до орендованої квартири, де її утримували на протязі 5 діб. За звільнення дружини бандити хотіли отримати від бізнесмена 150 тисяч американських доларів. Спецслужбовці СБУ затримали трьох учасників злочинної організації під час отримання повної суми викупу в районі одно з базарів. Жінку також вдалося звільнити. Наразі вона знаходиться зі своїми рідними та близьким.

Наразі проти злочинців порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 146 та 189 Кримінального кодексу України. Всіх трьох правоохоронці затримали відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний момент оперативники проводять невідкладні слідчі дії для встановлення та затримання інших учасників злочинної групи. Наразі психічний стан потерпілої знаходиться в нормі.

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