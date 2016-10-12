Бойовики ЛНР насильно зігнали людей на мітинг проти ОБСЄ, а потім поскаржилися, що ОБСЄ його проігнорувало



Бойовики ЛНР поскаржилися, що ОБСЄ проігнорувала їх мітинг у Луганську, на який вони в наказовому порядку зігнали студентів та бюджетників. Багатотисячний мітинг відбувся на головній площі Луганська 10 жовтня. У цей день лідери ЛНР змусили жителів Луганська та інших міст області зображати масовку на мітингу проти введення на Донбас збройної місії ОБСЄ,



Після того, як мітинг відбувся, представник бойовиків ЛНР на Мінських переговорах Владислав Дейнего висловив жаль у зв'язку з тим, що представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ проігнорували захід.



«На жаль, я тут бачу представників всіх територій і населених пунктів республіки і не бачу тих, хто повинен спостерігати за всім цим, завдання яких тут бути присутніми, спостерігати і інформувати своє керівництво – 57 країн учасниць ОБСЄ про те, що тут люди не потребують ні в якій збройній підтримці. Чому їх лякає ця єдність в підході того, що та озброєна місія тут не потрібна – я не розумію», - заявив представник ЛНР.



Однак самі учасники мітингу в соціальних мережах відразу ж розповіли про його постановочний характер, а також опублікували документи, які розсилали бойовики по ВНЗ та іншим бюджетним установам, щоб забезпечити явку людей на акцію.



Горячая тема: МИД Украины: последствия введения визового режима будут колоссальными Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Бойовики ЛНР поскаржилися, що ОБСЄ проігнорувала їх мітинг у Луганську, на який вони в наказовому порядку зігнали студентів та бюджетників. Багатотисячний мітинг відбувся на головній площі Луганська 10 жовтня. У цей день лідери ЛНР змусили жителів Луганська та інших міст області зображати масовку на мітингу проти введення на Донбас збройної місії ОБСЄ, повідомляє replyua.net , з посиланням на блогера Денса казанського.Після того, як мітинг відбувся, представник бойовиків ЛНР на Мінських переговорах Владислав Дейнего висловив жаль у зв'язку з тим, що представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ проігнорували захід.«На жаль, я тут бачу представників всіх територій і населених пунктів республіки і не бачу тих, хто повинен спостерігати за всім цим, завдання яких тут бути присутніми, спостерігати і інформувати своє керівництво – 57 країн учасниць ОБСЄ про те, що тут люди не потребують ні в якій збройній підтримці. Чому їх лякає ця єдність в підході того, що та озброєна місія тут не потрібна – я не розумію», - заявив представник ЛНР.Однак самі учасники мітингу в соціальних мережах відразу ж розповіли про його постановочний характер, а також опублікували документи, які розсилали бойовики по ВНЗ та іншим бюджетним установам, щоб забезпечити явку людей на акцію.