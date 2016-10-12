Бойовики ЛНР насильно зігнали людей на мітинг проти ОБСЄ, а потім поскаржилися, що ОБСЄ його проігнорувало

Бойовики ЛНР поскаржилися, що ОБСЄ проігнорувала їх мітинг у Луганську, на який вони в наказовому порядку зігнали студентів та бюджетників. Багатотисячний мітинг відбувся на головній площі Луганська 10 жовтня. У цей день лідери ЛНР змусили жителів Луганська та інших міст області зображати масовку на мітингу проти введення на Донбас збройної місії ОБСЄ, повідомляє replyua.net, з посиланням на блогера Денса казанського.
Після того, як мітинг відбувся, представник бойовиків ЛНР на Мінських переговорах Владислав Дейнего висловив жаль у зв'язку з тим, що представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ проігнорували захід.
«На жаль, я тут бачу представників всіх територій і населених пунктів республіки і не бачу тих, хто повинен спостерігати за всім цим, завдання яких тут бути присутніми, спостерігати і інформувати своє керівництво – 57 країн учасниць ОБСЄ про те, що тут люди не потребують ні в якій збройній підтримці. Чому їх лякає ця єдність в підході того, що та озброєна місія тут не потрібна – я не розумію», - заявив представник ЛНР.
Однак самі учасники мітингу в соціальних мережах відразу ж розповіли про його постановочний характер, а також опублікували документи, які розсилали бойовики по ВНЗ та іншим бюджетним установам, щоб забезпечити явку людей на акцію.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter