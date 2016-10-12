Відтепер у Києві заборонили продавати алкоголь в нічний період доби

Офіційне видання Київської міської ради «Хрещатик» опублікувало на сторінках своєї газети рішення міськради щодо обмеження на продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в стаціонарних місцях продажу з 22:00 по 10-ту годину ранку. Про це можна дізнатися з чергового номера газети, який вийшов у світ 12-го жовтня, передає replyua.net.
У нововведеному законі йдеться про те, що учасникам ринку, які мають відповідну ліцензію на продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у нічний період доби забороняється продавати вищезазначені товари. Дане рішення міської ради Києва не стосується ресторанних закладів. Водночас з тим Київрада закликає столичну поліцію посилити контроль виконання Кодексу про адміністративні правопорушення, та не допускати випадків розпивання алкоголю в парках, скверах, спортивних майданчиках та громадському транспорті.
Суб’єкти господарювання, в разі порушення обмеження на продаж алкоголю, будуть підлягати позбавленню ліцензії. Як зазначалося раніше, 22-го вересня поточного року Київська міська рада вирішила заборонити продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива з 23-ї по 10-ту годину у місцях стаціонарного продажу, крім ресторанів, називаючи це ще одним кроком у подоланні проблем п’яних водіїв та «нічних п’яних розборок».
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