Оформить биометрический паспорт станет намного дешевле

На сегодняшний день биометрическими паспортами обзавелись не меньше двух миллионов граждан Украины, и в ближайшее время число украинцев, желающих получить такой паспорт, резко возрастет, а стоимость оформления документа постепенно будет снижаться. Как сообщает replyua.net, ссылаясь на Радио Свобода, такое заявление прозвучало от Сергея Гунько, главы пресс-службы Государственной миграционной службы Украины.
По его словам, сейчас в миграционной службе ждут нового распоряжения Кабинета министров, и, согласно этом распоряжению, стоимость биометрического паспорта снизится. Будут менять условия оплаты: не изменится стоимость бланка, но начнет меняться объем платежей в местные бюджеты. По словам Гунько, сейчас биометрический паспорт обходится в 561 гривну. С начала текущего года большинство украинцев хотят паспорта с чипом, и биометрические паспорта сейчас можно заказать в подразделениях миграционной службы.
В ближайшее время оформление биометрического паспорта станет доступным во всех Центрах предоставления административных услуг населению. Напомним, что биометрические паспорта в Украине являются одним из условий либерализации визового режима между Украиной и Евросоюзом, и наша страна готовится к безвизу уже к концу этого года.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter