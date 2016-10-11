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Оформить биометрический паспорт станет намного дешевле

Оформить биометрический паспорт станет намного дешевле
На сегодняшний день биометрическими паспортами обзавелись не меньше двух миллионов граждан Украины, и в ближайшее время число украинцев, желающих получить такой паспорт, резко возрастет, а стоимость оформления документа постепенно будет снижаться. Как сообщает replyua.net, ссылаясь на Радио Свобода, такое заявление прозвучало от Сергея Гунько, главы пресс-службы Государственной миграционной службы Украины.

По его словам, сейчас в миграционной службе ждут нового распоряжения Кабинета министров, и, согласно этом распоряжению, стоимость биометрического паспорта снизится. Будут менять условия оплаты: не изменится стоимость бланка, но начнет меняться объем платежей в местные бюджеты. По словам Гунько, сейчас биометрический паспорт обходится в 561 гривну. С начала текущего года большинство украинцев хотят паспорта с чипом, и биометрические паспорта сейчас можно заказать в подразделениях миграционной службы.

В ближайшее время оформление биометрического паспорта станет доступным во всех Центрах предоставления административных услуг населению. Напомним, что биометрические паспорта в Украине являются одним из условий либерализации визового режима между Украиной и Евросоюзом, и наша страна готовится к безвизу уже к концу этого года.

Горячая тема: Кравчук сделал сенсационное заявление по ядерному оружию в Украине
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