Оппозиционер: введение визового режима с РФ – не лучшая идея

Введение визового режима повлечет за собой несколько неприятных последствий, а также создаст множество проблем для граждан Украины и не поможет предотвратить дальнейшее попадание на территорию Украины нежелательных россиян. Как информирует replyua.net, об этом телеканалу NewsOne рассказал известный российский оппозиционер Илья Пономарев.
По словам бывшего депутата Госдумы, введение визового режима помешает не России, а Украине – украинцы перестанут привозить на родину миллионы из страны-агрессора, кроме того, в Крым можно будет попасть только после оформления визы. Именно те деньги, которые украинцы привозят домой, отметил Пономарев, являются неплохим подспорьем для украинской экономики, и речь идет, прежде всего, о валюте.
Пономарев считает, что украинцы, работающие в России, снимают нагрузку на бюджет Украины, кроме того, после отмены безвиза не нужно забывать и о Крыме – туда тоже придется ездить по визам, а это еще одна проблема для многих граждан. У тысяч украинцев в Крыму остались родственники, добавляет Пономарев, и, мало того, что людей разделила аннексия, теперь их отделят друг от друга еще и визы.
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