В некоторых регионах Украины начался отопительный сезон

Сегодня отопление дадут в жилые дома Тернополя и Львова, а в Житомирской области подача тепла начнет осуществляться в социальные учреждения, в том числе, в школы, больницы и детсады. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, вчера к системе отопления также были подключены социальные учреждения Киева, однако не во всех регионах страны отопительный сезон начнется на этой неделе.
В столице обещают дать тепло в жилые дома не раньше 17 октября, такая же ситуация наблюдается и в других украинских городах. Кроме того, столичные власти уже проинформировали о том, что начало отопительного сезона может стартовать со множеством проблем. К примеру, жителям Святошинского и Оболонского районов тепло дадут намного позже, чем жителям других столичных районов. В КГГА отметили, что за подключение отопления должны отвечать, прежде всего, главы районных администраций.
В Кабинете министров ранее заявляли о том, что в некоторых городах отопительный сезон может начаться раньше 15 октября, если среднесуточная температура воздуха снизится ниже отметки в 8 градусов. Пока распоряжение Кабмина выполнили только власти Тернополя и Львова.
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