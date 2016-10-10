Консул України нарешті потрапив до Сущенка

Сьогодні, 10-го жовтня, у Москві з незаконно заарештованим українським журналістом Романом Сущенком, який перебуває з слідчому ізоляторі, зустрівся український консул. Про це розповів представник Уповноваженої ВРУ з прав людини Валерії Лутковської Чаплига Михайло, передає replyua.net.
«Згідно з нашими даними, український консул вже провів зустріч з затриманим в СІЗО «Лефортово» громадянином України Романом Сущенко», - повідомив він сьогодні ввечері представникам «Інтерфаксу», зазначивши, що дану інформацію він отримав від представників російського омбудсмена Москалькової Тетяни. Дещо раніше Чаплига у своєму Фейсбуці заявляв: «Нарешті українському консулу вдалося потрапити до Романа Сущенка. За це дякуємо Тетяні Москальковій, яка якісно посприяла цьому питанню у Міністерстві закордонних справ Росії».
В той самий час у Міністерстві закордонних справ України поки що дану інформацію не підтвердили. Як зазначалося раніше, Роман Сущенко – паризький кореспондент агентства «Укрінформ», який був затриманий під час візиту до Росії у приватних справах. ФСБ РФ звинуватила українця в нібито причетності до розвідувальної діяльності проти Росії. У свою чергу ГУР Міноборони України спростувало дану інформацію.
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