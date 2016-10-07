Японія одягне в зимову форму майже десять тисяч українських дільничних

Як відзначили в Нацполіції, цей грант дозволити заощадити в бюджеті України 95 мільйонів гривень. Посол Японії в Україні Шигекі Сумі передав міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову документи на грант уряду Японії для отримання зимового обмундирування для дільничних офіцерів поліції в кількості більше 9,5 тисяч комплектів, передає replyua.net, з посиланням на прес-службу МВС України.
Говорячи про даний грант, директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко зазначив, що всім дев’ятьом тисячам українських дільничних співробітників Національної поліції України довелося б цієї зими ходити в старому форменому одязі або уряду довелося б шукати додатково приблизно 95 мільйонів гривень на нову зимову уніформу.
«А так – допомогла країни сонця, що сходить протягнула Україні руку допомоги. Японці взагалі дуже чутливі і небайдужі до України – так позначається їх «любов» до РФ, яка до сих пір окупує Курильські острови: посол Шигекі Сумі був і в Краматорську, і в Маріуполі, де постійно підкреслював – Японія ніколи не визнає анексії Росією Криму. Так що чим можуть – допомагають, а можуть вони, за великим рахунком, багато, з огляду на їх економіку і технології», - написав Андрій Шевченко.
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