валюта
СпецтемаУкраинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

ГПУ затримала адвоката-шахрая

ГПУ затримала адвоката-шахрая
Представники Генеральної прокуратури разом з спецпідрозділом Служби безпеки України затримало одного з київських адвокатів, якого розшукували декілька тижнів. Про це сьогодні, 7-го жовтня, зазначається на веб-сайті ГПУ, передає replyua.net.

Вищезазначеного адвоката підозрюють у незаконному заволодінні земельними угіддями, вартість яких понад 2 мільйони гривень. В свою чергу кореспонденти УП вирішили уточнити цю інформацію, та звернулися до представників у ГПУ, які підтвердили, що це дійсно була Юлія Дубова. «Було встановлено, що вищевказана особа незаконним шляхом, діючи в змові з групою осіб за рахунок суб’єкта підприємства, заволоділа земельною ділянкою для зведення та обслуговування житлового будинку. Дана земельна ділянка знаходиться у Подільському районі Києва. Кримінальну справу проти даної особи у серпні поточного року було передано до суду на опрацювання», - зазначається у інформаційному листі.

Водночас з тим представники Генеральної прокуратури зауважили, що через цей обман Києву було завдано збитків на суму більш ніж 2 мільйони грн. Затриманому горе-адвокату, згідно з законами України, тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
06 окт 2016
94754

Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на территории оккупированного полуострова находится множество людей, ждущих возврата Крыма в состав Украины, – они не отказались от украинского гражданства и не приняли

06 окт 2016
25580

Тимошенко открыто обвинила Порошенко в войне на Донбассе и развале страны

Юлия Тимошенко заявила о том, что Президент Украины Петро Порошенко проявляет заинтересованность в нестабильности Украины, в частности, в вооруженном конфликте на востоке нашей страны и в торговых


Свежие новости

Нобелівську премію миру віддали президенту Колумбії

Госдеп США отказался конфликтовать с Россией из-за Сирии

ГПУ затримала адвоката-шахрая

"Беркутівець" розповів про деталі лютого 2014-го

В Венгрии появились новые рабочие места для украинцев

Активисты партии "Братство" с пилами и болгаркой требовали снести забор Интера в Киеве - фоторепортаж

Тымчук: вездесущие украинские диверсанты

11:00 - початок розведення військ в районі Петрівського

«Укрзализныця» запустит дополнительные скоростные поезда

25 років хитрощів та підготовки до війни РФ - Петренко

В центре Одессы рушится дом, признанный аварийным много лет назад, - жители в панике

У Шона Пенна появилась молодая любовница

Штраф за водіння у стані сп'яніння може зрости до 102 тисяч гривень

Штраф за вождение в нетрезвом виде может увеличиться в несколько раз

«Ігри патріотів» у Верховній Раді

День Гідності та Свободи 2016

В Украине появился еще один праздник

Російська преса готує нову порцію брехні проти Сущенка - Фейгін

Ученые: люди не могут жить больше 115 лет

Шевченко: сборная не смогла выиграть из-за усталости

 Новости за день