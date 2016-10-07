ГПУ затримала адвоката-шахрая

Представники Генеральної прокуратури разом з спецпідрозділом Служби безпеки України затримало одного з київських адвокатів, якого розшукували декілька тижнів. Про це сьогодні, 7-го жовтня, зазначається на веб-сайті ГПУ, передає replyua.net.
Вищезазначеного адвоката підозрюють у незаконному заволодінні земельними угіддями, вартість яких понад 2 мільйони гривень. В свою чергу кореспонденти УП вирішили уточнити цю інформацію, та звернулися до представників у ГПУ, які підтвердили, що це дійсно була Юлія Дубова. «Було встановлено, що вищевказана особа незаконним шляхом, діючи в змові з групою осіб за рахунок суб’єкта підприємства, заволоділа земельною ділянкою для зведення та обслуговування житлового будинку. Дана земельна ділянка знаходиться у Подільському районі Києва. Кримінальну справу проти даної особи у серпні поточного року було передано до суду на опрацювання», - зазначається у інформаційному листі.
Водночас з тим представники Генеральної прокуратури зауважили, що через цей обман Києву було завдано збитків на суму більш ніж 2 мільйони грн. Затриманому горе-адвокату, згідно з законами України, тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
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