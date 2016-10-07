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"Беркутівець" розповів про деталі лютого 2014-го

"Беркутівець" розповів про деталі лютого 2014-го
Колишній представник спецпідрозділу «Беркут» Шаповалов Володимир повідомив, що набої зі свинцевою картеччю, які використовувалися «беркутівцями» проти протестувальників на «Революції гідності» в 2014-му році, підвозилися спеціальними автомобілями. Про це сьогодні, 7-го жовтня, написали на веб-сайті «5 каналу», передає replyua.net.

«До Жовтневого палацу кілька вечорів підряд підвозили набої. Напередодні цих подій, коли ми знаходилися під стінами урядової будівлі, до нас під’їздила та ж сама машина. Це відбулося 17-го лютого 2014-го. Керівник спеціального підрозділу Лукаш зібрав особовий склад та повів до того автомобілю», - розповів Шаповалов у залі суду.

На запитання про те, чи усвідомлював він які патрони їм видавали, він відповів згодою. Також, за його словами, про це знав і командир Лукаш. Відповідаючи на питання щодо існування яких-небудь документів, на підставі яких видавалися ті набої, Шаповалов сказав: «Особисто я таких не бачив. Вони приїхали, віддали набої та і все. Про якісь папери тоді мова не йшла. Вже 18-го лютого помпова зброя була у розпорядженні 15-ох представників спецпідрозділу «Беркут». Також він підтвердив, що його поплічники стріляли по учасникам акції з вищезазначеної зброї.

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