валюта
СпецтемаУкраинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Пономарь: не все поняли мой вчерашний пост

Пономарь: не все поняли мой вчерашний пост
Рабочая неделя подходит к концу, и сегодня нет важных новостей, однако нужно прояснить ситуацию. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

Он напоминает, что вчера разместил пост, но его многие неправильно поняли. По словам Пономаря, нет ни катастрофы, ни зрады, просто был констатирован факт того, что Верховная Рада – это зеркало всего общества, и, чем быстрее изменится каждый украинец, тем быстрее и качественнее изменится и сама Рада, а это значит, что произойдут позитивные изменения в Украине. Пономарь подчеркивает, что уже совсем скоро пройдут парламентские выборы, и нельзя совершать еще одну ошибку – нужно постараться изменить и тех, кто находится вокруг нас. И только в этом случае, считает эксперт, Колесо Истории начнет вращаться быстрее и веселее.

Также он отмечает, что в пятницу важных новостей нет, и единственное, что можно отметить, - в ноябре из Канады приедут двадцать полицейских, которые будут обучать коллег из Украины. В Канаде копов уважают, поскольку они жестко ведут себя с нарушителями и преступниками, а законопослушным гражданам обеспечивают максимальную защиту.

Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
06 окт 2016
80718

Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на территории оккупированного полуострова находится множество людей, ждущих возврата Крыма в состав Украины, – они не отказались от украинского гражданства и не приняли

06 окт 2016
21751

Тимошенко открыто обвинила Порошенко в войне на Донбассе и развале страны

Юлия Тимошенко заявила о том, что Президент Украины Петро Порошенко проявляет заинтересованность в нестабильности Украины, в частности, в вооруженном конфликте на востоке нашей страны и в торговых


Свежие новости

Ураган Мэттью уже в США, число жертв стихии выросло до 260 человек

Олешко: рейдера и похитителя людей выберут губернатором Киевщины

Власти Финляндии заявили о вторжении двух российских Су-27

Брэд Питт принял судьбоносное решение

Синоптики: 7 октября дожди и заморозки

Пономарь: не все поняли мой вчерашний пост

Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки

Хто стане новим Генеральним секретарем ООН?

Америка втратила надію на ООН і тепер каратиме Росію поза межами цієї організації

Брюссель живет с постоянной террористической угрозой

Россия и Украина борются за "золото скифов" в нидерландском суде

Колишнього севастопольського депутата судять за державну зраду

Як закон Савченко стимулює ріст злочинності в Україні

в Эфиопии трагически погибла сотрудница американского университета

Розплата за слабкість: чому Польща нагнітає антиукраїнську істерію

Прокуратура Крыма не верит российским документам, требует украинские

Індульгенція для Партії регіонів

Портніков пояснив чому перестали сміятись російські «Іскандери»

Санкции оставили крымчан без единственного томографа

"Тихая революция" Терезы Мэй

 Новости за день