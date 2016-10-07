Пономарь: не все поняли мой вчерашний пост

Рабочая неделя подходит к концу, и сегодня нет важных новостей, однако нужно прояснить ситуацию. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
Он напоминает, что вчера разместил пост, но его многие неправильно поняли. По словам Пономаря, нет ни катастрофы, ни зрады, просто был констатирован факт того, что Верховная Рада – это зеркало всего общества, и, чем быстрее изменится каждый украинец, тем быстрее и качественнее изменится и сама Рада, а это значит, что произойдут позитивные изменения в Украине. Пономарь подчеркивает, что уже совсем скоро пройдут парламентские выборы, и нельзя совершать еще одну ошибку – нужно постараться изменить и тех, кто находится вокруг нас. И только в этом случае, считает эксперт, Колесо Истории начнет вращаться быстрее и веселее.
Также он отмечает, что в пятницу важных новостей нет, и единственное, что можно отметить, - в ноябре из Канады приедут двадцать полицейских, которые будут обучать коллег из Украины. В Канаде копов уважают, поскольку они жестко ведут себя с нарушителями и преступниками, а законопослушным гражданам обеспечивают максимальную защиту.
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