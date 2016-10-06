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Найбільші прихильники віз з РФ знаходяться у Кремлі – ОПОРА

Найбільші прихильники віз з РФ знаходяться у Кремлі – ОПОРА
Як передає replyua.net, аналітик громадської мережі Опора Олександр Клюжев вважає, що емоції говорять на користь віз для громадян РФ, але, якщо подумати, то найбільші прихильники потенційного рішення українського парламенту про візи все ж таки знаходяться у Кремлі, де з великим нетерпінням чекають рішення українського парламенту.

«Ну ви тільки уявіть. Ось воно, Рада проголосувала. У російського керівництва на столі два рішення. Перше рішення. Ввести візи у відповідь. Створити напругу для уряду Україну, пов’язану із втратою робочих місць для мільйонів громадян, плюс їх родини. Люди довго будуть перебудовуватися на інші ринки, держава не спроможна буде створити стільки робочих місць. Проблема не локальна чи регіональна, а дразлива для всієї країни. Достатньо подивитися на розклад пасажирських перевезень у російському напрямку. Якщо хтось думає, що це проблема лише прикордонних регіонів, той дуже помиляється», – зазначив Олександр Клюжев.

За його словами, якщо візи буде введено, грати можна політично, особливо в умовах внутрішнього політичного протистояння в Україні чи можливих позачергових виборів парламенту. Мільйони громадян України, які звинуватять власний уряд, оскільки він перший прийняв рішення про візовий режим.

«Друге рішення Кремля. Підкорегувати власний закон і не вводити візи у відповідь. Великий піар про один народ, знову політична гра в середині України на цій темі, певні заходи на посилення залежності громадян України від російського ринку праці. Фактично повторити у значно більших масштабах акцію зразка 2015 року щодо продовження терміну перебування українців в Росії під час призовної кампанії. Отримати мільйони лояльних українських громадян», – пояснив Клюжев.

На його думку, два варіанти розвитку подій для Росії підходять. Росія хоче грати на питанні України на українській же території, не на своїй. Про це не треба забувати. А, якщо просто хочеться обмежити доступ громадян РФ на територію України, то кремлівська пропаганда і так за нас це робить.

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