100% акцій "Нафтогазу" тепер у Кабміна

Кабінет міністрів України тримав 100 відсотків акцій НАК «Нафтогаз України» від Міністерства економічного розвитку та торгівлі. Про це в системі розкриття даних Національної комісії по цінних паперах та фондового ринку повідомляє прес-центр «Нафтогазу», інформує «УНІАН», передає replyua.net.
«Мінекономрозвитку передало в розпорядження Кабінету міністрів України 160 мільйонів 450 тисяч 481 одиницю простих акцій, що становлять 100% статутного капіталу НАК «Нафтогаз України», - зазначається у інформаційному листі. Як зазначалося раніше, Мінекономіки України, без відповідного повідомлення управління «Нафтогазу», від 7-го вересня поточного року своїм наказом прийняв на себе керівну функцію над «Укртрансгазом». Перед цим це була компетенція керівного складу НАК «Нафтогаз України».
Під час зустрічі погоджувальної ради 19-го вересня голова Міністерства економіки України Кубів Степан повідомив, що керівництво над «Укртрансгазом» повертається в компетенцію управління «Нафтогазу». 22-го вересня уряд взяв на себе роль керівника НАК «Нафтогаз України», отримавши відповідне розпорядження від Міністерства економічного розвитку та торгівлі.
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