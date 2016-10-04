Минюст: как и у кого конфискуют жилье из-за долга по коммуналке

Только при возникновении самой сложной ситуации государство будет конфисковать жилье у украинцев из-за долга по коммунальным платежам. Как передает replyua.net со ссылкой на НВ Бизнес, об этом говорится в разъяснении Министерства юстиции по ситуации с конфискацией имущества в случае большой задолженности по квартплате.
В сообщении говорится о том, что законодательство Украины на стороне простых украинцев – оно защищает права граждан на жилье, поэтому конфискация будет применяться исключительно в отношении самых злостных неплательщиков. В частности, государство не может забрать жилье, если оно является единственным – суд никогда не отнимет дом и земельный участок, на котором он расположен, если должнику больше негде жить. Более того, конфискация жилья невозможна и в том случае, если в квартире или доме зарегистрированы несовершеннолетние граждане.
Выселить их из жилья возможно лишь при разрешении органов попечительства и опеки. Впрочем, жилье суд отобрать может, но произойдет это только, если в течение долгого времени после предупреждения суда и коммунальщиков должник не будет выплачивать задолженность.
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