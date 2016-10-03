Деканоідзе пояснила, що саме зміниться у поліцейській роботі

Міністерство внутрішніх справ збирається внести ряд ключових змін до законодавства України, які змінять принцип роботи Національної поліції. Про це сьогодні, 3-го вересня, під час прес-конференції у столиці зазначила глава поліції Хатія Деканоідзе, передає replyua.net.
«Це будуть не те що зміни, скоріше уточнення до законів України. Зміни відбудуться у Кодексі України щодо адміністративних правопорушень, у законодавству стосовно дорожнього руху та у законах про Національну поліцію. Наша головна мета – це уточнення позицій щодо дій поліцейського. Вони будуть не лише спрямовані на захист поліцейського, а й на захист цивільного українця», - повідомила вона.
Водночас Деканоідзе привила деякі зміни, які незабаром мають вступити в силу. «Ми плануємо уточнити деякі норми, серед яких у правилах про дорожній рух стосовно того, коли поліцейський зупиняє автомобіль і дає попередження водію не покидати салон. Більше не буде так, що поліцейський каже вам що слід залишатися в салоні, а ви виходите з машини і починаєте сперечатися. Якщо поліцейський сказав – потрібно виконувати! Якщо він каже вам залишатися в машині – то потрібно залишатися в машині», - зауважила глава Нацполіції.
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