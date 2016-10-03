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Після переатестації в поліції звільнили 5 тисяч осіб

Після переатестації в поліції звільнили 5 тисяч осіб
Повторну атестацію в лавах Нацполіції України не вдалося пройти більш ніж 5-ом тисячам працівників. Про це сьогодні, 3-го вересня, під час свого виступу на прес-конференції розповіла голова Національної поліції Хатія Деканоідзе, інформує replyua.net.

«Атестацію та черговий конкурсний відбір до лав Національної поліції проходило майже 84 тисячі працівників, серед яких колишніх міліціонерів було дещо більше 68-ми тисяч осіб», - зазначила вона. «Після підрахунку балів 5 тисяч 257 осіб не пройшли атестування, і як наслідок були звільнені з лав Національної поліції. Це має стати хорошим показником того, що у поліції працює дійсно якісний відбір», - додала Деканоідзе.

Голова Нацполіції уточнила, що в число звільнених співробітників входить приблизно четверть вищого керівного складу та близько 15-ти відсотків – середнього. Водночас, в результаті атестації, для підвищення у званні було рекомендовано 4 тисячі 479 осіб, та майже 4.8 тисяч поліцейських залишаються під загрозою пониження у званні. В той самий час міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Фейсбуці додав, що наразі у лавах поліції бракує поліцейських та держслужбовців: потрібно ще 19 000 та 1.5 тисячі осіб відповідно.

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