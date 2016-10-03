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Макеев предупредил украинцев об опасности в России

Макеев предупредил украинцев об опасности в России
Украинцы должны воздержаться от поездок в Россию, поскольку пребывание в этой стране становится небезопасным для граждан Украины – начались провокации на таможне и на границе, безосновательные задержания, а также недопуск консулов и регулярные пытки.

Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Твиттере пишет Алексей Макеев, глава политического департамента Министерства иностранных дел Украины. По его словам, украинцам грозит опасность в РФ, и желательно воздержаться от поездок в соседнее государство. Напомним, что накануне появилась информация о задержании на территории РФ Романа Сущенко, специального корреспондента Укринформ. По словам представителей Федеральной службы безопасности РФ, Сущенко якобы является сотрудником ГУР Минобороны Украины.

Сразу после задержания против украинского корреспондента завели уголовное производство по статье «Шпионаж». Кроме того, в российских СМИ появилась информация о том, что Сущенко останется под арестом два месяца. В ответ на это задержание Андрей Парубий, спикер ВР, предложил отменить безвизовый режим между Россией и Украиной.

Горячая тема: В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут
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02 окт 2016
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В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

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