Гройсман закликає світову спільноту захищати права Сущенка та інших політв'язнів РФ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до всього світу з проханням виразити свій протест проти затримання на території Російської Федерації українського журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка. Про це голова уряду написав сьогодні, 3-го жовтня, у власному Фейсбуці, передає replyua.net.
«Особисто для мене це недопустимий акт вираження агресії проти України. Я закликаю світове товариство та міжнародні правозахисні організації виразити свій протест проти затримання українського кореспондента Сущенка Романа російськими силовиками. Прошу допомогти нам у захисті не лише Романа, а й інших політв’язнів, які опинилися в руках кремлівської влади», - заявив Гройсман.
Він переконаний, що цей випадок остаточно відгородить Російську Федерацію від цивілізованого світу. «Звинувачений у шпигунстві, арештований Роман Сущенко стає символом прояву російської агресії до всього цивілізованого та правового світу. Це черговий приклад того, як Росія затримує, судить та саджає до в’язниць ні в чому не винних людей, створюючи проти них фейкові докази», - наголосив прем’єр. Як зазначалося, Роман Сущенко – журналіст інформаційного агентства «Укрінформ», який прибув до Росії у особистих справах. 30-го вересня 2016 року ФСБ затримали Романа та звинуватили його у роботі на українську розвідку.
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