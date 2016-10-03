Число жертв отравлений суррогатной водкой достигло сорока человек

В Держспоживслужбе Украины сообщают о том, что на утро 3 октября от отравления суррогатным алкоголем скончались еще несколько граждан, и количество летальных исходов достигло сорока, всего 81 человек получил тяжелейшее отравление.
По информации replyua.net, только в Харьковской области за два дня скончались 27 человек, число отравившихся достигло 62 человек (с учетом летальных исходов). В ведомстве подчеркнули, что за прошедшие выходные в Николаевской, Житомирской, Луганской и Донецкой областях не было выявлено новых случаев отравления некачественной водкой. Напомним, что ранее, по данным на 30 сентября, в Украине было зафиксировано 77 случаев отравления суррогатными спиртными напитками, 38 человек скончались. Также в последних числах сентября удалось задержать одного из производителей суррогата.
Как выяснилось, опасный метиловый спирт для производства водки поставлялся из России. Кроме того, в ДФС заявляли о том, что все граждане, отравившиеся суррогатом на территории Харьковской области, употребляли водку «Пшеничную», которая была изготовлена на предприятии ООО «Александрия БЛиГ», расположенном в Кировоградской области.
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