валюта
СпецтемаКирило Сазонов: Для Кремля сьогодні один з чорних днів у році

Україна стягне з «Газпрому» три мільярди доларів

Україна стягне з «Газпрому» три мільярди доларів
На наступному тижні юридичною службою Антимонопольного комітету України буде подано судовий позов про примусове стягнення з російського газового монополіста «Газпром» штрафу в розмірі три мільярди доларів, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Каспаров.ру.

Так, як повідомив журналістам сьогодні, двадцять дев’ятого вересня 2016 року, очільник Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв, зараз продовжується технічне оформлення документації, яка підтверджує позовні вимоги. З огляду на темпи підготовки, останній строк подачі позову – це середа наступного тижня.

Нагадаємо, у січні 2016 року Антимонопольний комітет оштрафував російський «Газпром» за зловживання монопольним становищем. Так, члени державного органу побачили порушення у встановленні російською компанією ціни на транзит газотранспортною системою України і призначили для неї покарання у вигляді штрафу розміром вісімдесят п’ять мільярдів гривень (еквівалент трьох з половиною мільярдів доларів). Юристи «Газпрому» намагались оскаржити це рішення в українських судах, проте позов було залишено без розгляду, при чому всі вище стоячі інстанції, включно з Верховним судом України, погодились з таким рішенням. Так як боржник не сплатив штраф добровільно, тепер йтиметься про примусове стягнення, для чого і готується позов.

Горячая тема: Новый рейтинг Клинтон и Трампа после дебатов
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
29 сен 2016
9111

Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


Свежие новости

ООН о запрете Меджлиса: Ничтожное решение

Росія, Сирія і неспроможність ООН

Україна стягне з «Газпрому» три мільярди доларів

В Ялте появились ополченцы

Президент Німеччини розповів якими Європа бачить українців

Крымские ученые стали невыездными

Дутерте: военные учения с США продолжить нельзя прекратить

За що в Україні заборонили «С добрым утром, малыши»?

Блогер: в Крым пришли "письма счастья" из Волгограда

Дания усомнилась в перспективах сотрудничества с Еврокомиссией

Нусс: Россия провоцирует этническое и религиозное противостояние на территории украинского полуострова

Політик розповів про два способи покарання Росії

ЕС подал на Германию в суд

Депутати від БПП образились на Петра Олексійовича – блогер

Порошенко: Росія показує, що людство явно не застраховане від помилок минулого

Березовець: Андрей Шептицький – єдиний з усіх глав європейських церков встав на захист єврейського народу

Чому іноземці принижують українців

В Естонії більше не буде преси російською мовою

Віталій Портніков провів паралель між Гітлером, Сталіним і Путіним. Схожість – 99%

Портников: Путин – прямой наследник Сталина и Гитлера

 Новости за день