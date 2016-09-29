Україна стягне з «Газпрому» три мільярди доларів

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На наступному тижні юридичною службою Антимонопольного комітету України буде подано судовий позов про примусове стягнення з російського газового монополіста «Газпром» штрафу в розмірі три мільярди доларів, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Каспаров.ру.Так, як повідомив журналістам сьогодні, двадцять дев’ятого вересня 2016 року, очільник Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв, зараз продовжується технічне оформлення документації, яка підтверджує позовні вимоги. З огляду на темпи підготовки, останній строк подачі позову – це середа наступного тижня.Нагадаємо, у січні 2016 року Антимонопольний комітет оштрафував російський «Газпром» за зловживання монопольним становищем. Так, члени державного органу побачили порушення у встановленні російською компанією ціни на транзит газотранспортною системою України і призначили для неї покарання у вигляді штрафу розміром вісімдесят п’ять мільярдів гривень (еквівалент трьох з половиною мільярдів доларів). Юристи «Газпрому» намагались оскаржити це рішення в українських судах, проте позов було залишено без розгляду, при чому всі вище стоячі інстанції, включно з Верховним судом України, погодились з таким рішенням. Так як боржник не сплатив штраф добровільно, тепер йтиметься про примусове стягнення, для чого і готується позов.