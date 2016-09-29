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Пономарь: все обсуждают только одну новость

Пономарь: все обсуждают только одну новость
На календаре утро четверга очень сильной и насыщенной недели, и сегодня все обсуждают опубликованный накануне доклад о сбитом Боинге. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, событие связано и с другими преступлениями России, и все они идут в большую корзину для Гааги, - сбитый самолет польского президента под Смоленском, военные преступления в Сирии и Украине, ЮКОС, а также Чемпионат мира-2018. Пономарь отмечает, что также некоторые другие события пойдут еще в одну корзину, экономическую, - газ, санкции и нефть, а в третью, военную, отправятся украинская армия и НАТО. Также, пишет эксперт, приходят важные новости по Сирии.

Россия подходит к точке невозврата, и госсекретарь США Джон Керри пояснил Сергею Лаврову, что Соединенные Штаты могут приостановить взаимодействие с РФ по конфликту в Сирии, если Кремль продолжит поддерживать Башара Асада, а российская авиация будет и дальше бомбить Алеппо. Хорошая новость для Украины – одна из крупных израильских компаний скоро откроет представительство в нашей стране и примет участие в тендерах на ремонт и строительство дорог.

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