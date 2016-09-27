Наші сапери очистили понад 2.6 тисяч га землі за період АТО - Міноборони

За ввесь період ведення антитерористичної операції на сході України було розміновано та очищено більш ніж 2.6 тисяч гектарів земель. Про це сьогодні, 27-го вересня, під час прес-конференції у кризовому центрі в столиці розповів спікер Міністерства оборони України Чорнобай Олексій, передає replyua.net.
«Лише за минулий тиждень наші сапери змогли очистити приблизно 8 га землі, ліквідувавши та знешкодивши при цьому понад 600 одиниць вибухонебезпечних предметів. Наразі робота продовжується. І про нові результати ми розповімо дещо пізніше», - повідомив представник Міноборони.
За його словами, за ввесь період проведення антитерористичної операції на Донбасі саперно-інженерним групам Збройних сил України вдалося ліквідувати та знешкодити більше 124 тисяч вибухонебезпечних предметів. При цьому вдалося очистити 2 тисячі 630 гектар території як і Донецької, так і Луганської області. Варто зауважити, що за попередніми оцінками експертів, для того, щоб очистити всю територію Донбасу від мін та вибухівок, які залишаться після проведення АТО, знадобиться щонайменше 10 років. При цьому це має бути постійно активна робота саперно-інженерних підрозділів.
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