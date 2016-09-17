Украинские паралимпийцы устанавливают рекорд за рекордом

Паралимпиада 2016 года для украинских паралимпийцев стала сенсационной и одной из самых удачных. Как информирует replyua.net, до завершения соревнований остается еще пара дней, но даже, если Украину в медальном зачете смогут обойти Соединенные Штаты, мы все равно будем гордиться нашими паралимпийцами, поскольку после очередного соревновательного дня в копилке нашей сборной уже 106 медалей. Украинские спортсмены смогли завоевать 35 бронзовых, 33 серебряных и 38 золотых наград.
США отстают всего на несколько медалей в зачете, и новый соревновательный день определит, кто в итоге сможет занять третье место в медальном зачете – Соединенные Штаты или Украина. Что касается второго места, то наши спортсмены уже не смогут догнать Великобританию, которая к очередному соревновательному дню подошла со следующими результатами – 35 бронзовых, 33 серебряных и 58 золотых наград. Примечателен и тот факт, что украинцы и британцы идут «ноздря в ноздрю» по количеству завоеванных бронзовых и серебряных наград, однако Великобритания завоевала на двадцать золотых медалей больше, нежели Украина.
Ну а лидерами медального зачета, причем бесспорными, остаются паралимпийцы из Китая, завоевавшие 49 бронзовых, 74 серебряных и 94 золотых наград. Однако Украине жаловаться не на что – наши спортсмены обгоняют в зачете многие сильнейшие команды, в том числе и американцев. Накануне наши ребята положили в копилку сборной 14 медалей – 5 бронзовых, 6 серебряных и 3 золотых наград. Отличились пловцы, завоевавшие за один соревновательный день сразу десять медалей. Кроме того, наши спортсмены стали чемпионами по настольному теннису и в финале обыграли сильных шведов.
Однако самое большое количество самых позитивных эмоций было связано с победой наших футболистов. Пожалуй, ни один украинец не сможет назвать фамилии и имена все паралимпийцев, представляющих сборную по футболу, однако именно эти парни стали олимпийскими чемпионами, и нашим обычным футболистам, которых знает каждый, нужно задуматься, почему они провалили Евро, будучи абсолютно здоровыми и, на минуточку, весьма состоятельными спортсменами, а в это время парни с ограниченными возможностями, которые также ограничены, как и бюджет команды, с мизерными доходами, показали всем в Рио, как надо играть на поле.
Нужно отметить, что золотую медаль завоевали футболисты с ДЦП, и эта медаль для болельщиков самая ценная. Наши футболисты, играющие на Паралимпиаде, никогда не были слабыми, и теперь они сравнялись по количеству выигранных медалей на Паралимпиаде с Нидерландами. Наши ребята в свое время побеждали в Пекине и Афинах, а также становились серебряными призерами в Лондоне и Сиднее. Есть на что равняться здоровым спортсменам! Новый рекорд вчера установила и Анна Стеценко, украинская пловчиха, завоевавшая «золото» на стометровке вольным стилем.
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