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СпецтемаПономарь дал четкий ответ, когда закончится война на Донбассе и упадет консервная колонна в Украине

Историк: Россия не собирается передавать Украине контроль над границей

Историк: Россия не собирается передавать Украине контроль над границей
Россия пока не намерена передавать Украине контроль над восточными границами, и, возможно, РФ передаст его миссии ОБСЕ, и такой вариант уже обсуждался. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Валерий Соловей.

По словам российского историка, Россия может это сделать, особенно в случае, если западные страны начнут демонстрировать, что готовы ослабить антироссийские санкции, однако при этом у РФ должны быть гарантии того, что она сохранит незначительное влияние на восточные регионы Украины. По мнению историка, такой вариант абсолютно не подходит Киеву, и сейчас непонятно, нужен ли вообще Донбасс Украине после всего произошедшего. Соловей отмечает, что Украина получит нового троянского коня, и большинство жителей временно оккупированных территорий будут враждебно относиться не только к властям, но и ко всем украинцам.

Можно провести референдум, размышляет историк, и это будет самым оптимальным решением с точки зрения интересов Киева, но в любом случае ситуация с Донбассом затянется на несколько десятилетий – даже, если все восстановить и модернизировать, жители этого региона будут настроены враждебно.

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