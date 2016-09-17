Пловцы из Украины установили рекорд, завоевав 10 наград за один день

Паралимпийская сборная Украины уверенно занимает третью строчку в медальном зачете, завоевав уже больше ста наград, однако в очередной соревновательный день отличились наши пловцы, которым удалось завоевать сразу десять медалей разного достоинства. По информации replyua.net, пловцы завоевали четыре бронзовых, пять серебряных и одну золотую награды. «Золото» досталось украинке Анне Стеценко, которая на дистанции сто метров вольным стилем показала отличный результат – 59,19 секунд.
Также отличилась Марина Вербова, которая завоевала «скромную» бронзовую награду, однако для нашей паралимпийской сборной она стала очень важной – Вербова установила рекорд для Украины, положив в копилку сборной сотую по счету медаль на Паралимпиаде в Рио. Сейчас на счету наших спортсменов уже 106 завоеванных наград, и в медальном зачете украинцы уступают только китайцам и британцам.
Их уже догнать невозможно – китайские паралимпийцы завоевали больше двухсот медалей, большинство из которых высшего достоинства. У британской сборной наград меньше, но она опережает Украину по числу золотых наград. На четвертом месте уверенно идут спортсмены из США.
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