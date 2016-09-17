Новый рекорд украинской сборной на Паралимпиаде

Украинские паралимпийцы уверенно удерживают третью позицию в медальном зачете, и за два дня до закрытия Паралимпиады спортсмены установили своеобразный рекорд, пополнив копилку Украины сотой по счету наградой. Как сообщает replyua.net, после очередного дня соревнований в активе украинских паралимпийцев уже 106 медалей разного достоинства – 35 бронзовых, 33 серебряных и 38 золотых наград.
Вчера нашим футболистам удалось завоевать паралимпийское золото, а сотую по счету медаль завоевала пловчиха Марина Вербова. Она выиграла бронзовую награду в заплыве на 50 метров на спине. Вербова проиграла олимпийской чемпионке всего четыре секунды, показав время 52,28 секунд. На первом месте в медальном зачете по-прежнему идет сборная Китая и, поскольку до окончания Паралимпийских игр остается всего пара дней, ни Украина, ни другие страны Китай уже не обгонят.
Паралимпийцы из Китая также установили своеобразный рекорд, завоевав больше двухсот наград, причем большинство из них – высшего достоинства. На втором месте в медальном зачете идет Великобритания, и Украина также не сможет ее догнать, поскольку британские спортсмены завоевали намного больше «золота», нежели украинцы.
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