Аренда самой дешевой квартиры в столице обойдется в кругленькую сумму

Самыми дешевыми в Киеве остаются однокомнатные квартиры в Святошинском районе, которые можно арендовать за три с половиной тысячи гривен, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу «Благовеста». В компании рассказали, как обстояли дела с арендой в Киеве в октябре этого года.
Оказалось, что по аренде столичного жилья было заключено в два раза меньше сделок, чем в сентябре. Эксперты объясняют это тем, что пик аренды приходится на сентябрь, когда студенты возвращаются в Киев после каникул. Около 60 процентов объектов, сданных в аренду в октябре, стоят меньше 500 долларов в месяц, и в этой категории лидируют однокомнатные квартиры в Подольском, Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Дарницком, Печерском и Голосеевском районах. Самое дешевое жилье риелторы отыскали в Святошинском районе – однокомнатную квартиру с косметическим ремонтом там сдают по 3,5 тысяч гривен.
17 процентов сделок было совершено в сегменте от тысячи долларов и выше, все остальные сделки в сегменте от 500 до 1000 долларов в месяц. Самые дорогие квартиры, которые были сданы в аренду в прошлом месяце, расположены в Печерском, Подольском, Оболонском, Шевченковском, Дарницком и Голосеевском районах.
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